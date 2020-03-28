اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث بطريق النهضة غرب الإسكندرية

السبت، 28 مارس 2020 12:35 م
مصرع شخصين فى حادث بطريق النهضة غرب الإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد طريق قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية ، حادث سير أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر وتم نقل المصاب لمستشفى العامرية العام ونقل الجثامين المشرحة.
 
 تلقى اللواء سامى غنيم ، مدير أمن الإسكندرية إخطارا بوجود حادث بطريق النهضة بالعامرية غرب الإسكندرية انتقلت القيادات الأمنية وبالمعاينة تبين اصطدام دراجة بخارية "تروسيكل" بسيارة ما أسفر عنه الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للتحقيقات.
 
يذكر أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية رفعت حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرورو لمراقبة حركة السيارات على الطرق  على المحاور، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.
 
 وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.
 
 ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
 
 
 
 
 
 

 


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