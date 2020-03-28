اليوم السابع
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مصانع الصين تعود للحياة وتصدر أدوات الوقاية من كورونا للعالم× 5 صور

السبت، 28 مارس 2020 05:28 م
مصانع الصين تعود للحياة وتصدر أدوات الوقاية من كورونا للعالم× 5 صور كمامات طبية للوقاية من كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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وسط تدابير وقائية صارمة ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، أدخلت شركات لإنتاج معدات الوقاية الطبية فى مدينة شيانجيانج، مقاطعة هوبى بوسط الصين، عدة خطوط إنتاج خاصة بمعدات الوقاية، مثل أقنعة الوجه والبدلات الواقية.

ووفقا لصفحة وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عبر فيس بوك، فإن هذه المعدات لا تستخدم فى الصين فقط، بل يتم تصديرها أيضا إلى الخارج للمساعدة فى مكافحة كوفيد-19 على الصعيد العالمى.

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من ناحية أخرى، كشف اللجنة الصحية الوطنية الصينية عن خروج 74 ألف 971 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا، فيما بلغ العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى 81394 وذلك حتى اليوم السبت، بينها 3128 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و74971 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3295 توفوا جراء المرض.
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وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه لم يتم تسجيل إى حالات إصابة محلية جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى البر الرئيسى الصيني، بينما تلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى يوم الجمعة، جميعها كانت وافدة من الخارج.
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ومن هذه الحالات الوافدة، تم تسجيل 17 فى شانجهاى و 11 فى مقاطعة قوانجدونج و 6 فى مقاطعة فوجيان و 5 فى بلدية تيانجين و 4 فى مقاطعة تشجيانج و 3 فى كل من بكين ومقاطعة لياونينج و 2 فى كل من منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة جيلين وحالة واحدة فى مقاطعة شاندونج، حتى نهاية يوم الجمعة تم تسجيل 649 حالة إصابة وافدة، بحسب اللجنة.
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وفى يوم الجمعة ايضا تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة و29 حالة جديدة مشتبه بإصابتها فى البر الرئيسى الصيني، فيما كانت جميع الوفيات فى مقاطعة هوبي.

وخرج ما إجماليه 383 شخصا من المستشفيات يوم الجمعة بعد تماثلهم للشفاء، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 113 إلى 921.

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وبلغ العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى 81394 وذلك حتى نهاية يوم الجمعة، بينها 3128 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و74971 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3295 توفوا جراء المرض.

وأوضحت اللجنة أنه لا يزال هناك 184 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس، مضيفة أن 17198 من المخالطين للمرضى لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، وفى يوم الجمعة، خرج 758 شخصا من الملاحظة الطبية.


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