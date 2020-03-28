اليوم السابع
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مصائب دول عند فرد فوائد.. قصة رجل أعمال صينى تربح 1.9 مليار دولار من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 06:58 م
مصائب دول عند فرد فوائد.. قصة رجل أعمال صينى تربح 1.9 مليار دولار من كورونا صناعة الكمامات فى مصانع "يو شياونينج"
كتب محمد تهامى زكى

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حقق رجل الأعمال الصينى "يو شياونينج"، المقولة الشعبية "مصائب قوم عند قوم فوائد"، عندما انتشر فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى الصين أولا ثم القارة الأوروبية العجوز والولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها دول العالم أجمع، الذى أدى على نقص كبير فى الكمامات الواقية من الفيروسات.

 

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وفقا لوسائل إعلام إنجليزية، فأدى تفشى هذا الوباء إلى نقص عالمى فى الكمامات، التي ترغب حكومات الدول إلى حماية العاملين فى المجال الطبى والصحى ثم حماية مواطنيها من أجل منع انتشار العدوى، فكانت صنع الأقمشة الخاصة المستخدمة فى صناعة الكمامات، أشبه بطباعة النقود لرجل الأعمال الصينى "شياونينج" منذ انتشار فيروس كورونا مطلع يناير الماضى.
 
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كما تسبب الفيروس، إلى زيادة الطلب على الأقمشة المنفوخة المصنوعة من مادة "البوليمر" التي تستخدم فى صناعة الأقنعة الواقية، وهو السوق الذى تكافح "داون بوليمر" وهى الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال "شياونينج"، من أجل الاحتفاظ بالسيطرة عليه.
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من جانبه، قال إكس يو هانزهونج، المحلل فى شركة هنجتاى للخدمات المالية: "أصبحت المنافسة على مواد صناعة الأقنعة الواقية هى المفتاح للوقاية من الوباء العالمى، وبسبب التحديات التقنية وعملية الإنتاج، ارتفعت أسعار هذه المواد خلال الآونة الأخيرة".
 
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وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الحصة السوقية لشركة "داون بوليمر" العاملة فى مجال صناعة الأقمشة المتخصصة بصناعة الكمامات، تقدر حاليا بنحو 40% من هذه السوق فى الصين، حيث ارتفعت أسهم الشركة المدرجة فى سوق شنتشن للأوراق المالية بنسبة 417%، خلال الأسابيع الستة التى تلت 20 من يناير الماضى، كما ارتفعت حصة "شياونينج" وزوجته "هان ليمى" المسيطرين على شركة "داون بوليمر" بأكثر من 13.5 مليار يوان صينى، بما يقابل 1.9 مليار دولار، فى 9 مارس الماضى، لتصبح حوالى 16.8 مليار يوان.
 
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ورغم تراجع سعر السهم مع تراجع تفشى المرض فى الصين، لكن الزوجين أصبحا من أكبر المستفيدين فى العالم من الطلب غير المسبوق على الكمامات.
 

فى نفس السياق، توقع "يانج وى"، المحلل فى سوق هواكسان للأوراق المالية، أن تحقيق شركة "داون بوليمر" ربحية كبيرة فى النصف الأول من هذا العام، حيث لا يزال الطلب على الأقمشة الخاصة بصناعة الكمامات مزدهرا.

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وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن رجل الأعمال الصينى "يو شياونينج"، عمل فى مجال صناعة البلاستيك منذ تسعينيات القرن الماضى، وكان مديرا عاما لمجموعة المطاط والبلاستيك فى مدينة لونج كو الصغيرة، بمقاطعة شاندونج شرق الصين، ثم أسس شركته "داون بوليمر" عام 2002، ثم بدأ فى إتقان إنتاج الأقمشة الخاصة بالكمامات خلال تفشى مرض سارس عام 2003.
 
 
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وقال شياونينج، فى تصريحات مؤخرا لمجلة رواد الأعمال الصينيين: بسبب فيروس سارس فى ذلك العام، قمنا بجعل هذه الأقمشة هى المنتج الرئيسى الذى نركز على صناعته، بعدما كنا نصنع سلسلة من الأنواع المختلفة، وبعد 17 عاما من الخبرة، أصبحت شركتنا رائدة فى هذا المجال من حيث التكنولوجيا والإتقان للإنتاج".

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ومنذ ذلك الحين أصبح شياونينج رائد أعمال مشهور فى شاندونج، وفى عام 2019، قدر متعقب الثروة هورون ريبورت، الثروة الشخصية لشياونينج بنحو 3.6 مليارات يوان صينى.

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