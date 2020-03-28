مش عمال على بطال...اعرفى الجيل المطهر ممكن يعمل ايه فى بشرة طفلك

كتبت نهير عبد النبى

صحة الطفل وحمايته من الفيروسات والعدوى من أكثر الطرق التى تسعى لها الامهات وخصوصا مع انتشار الوباء العالمى كورونا والذى ينتقل بسهولة بين الاشخاص ويؤثر على صحة الجهاز التنفسى والرئتين.

ويعتبر الجيل المطهر من ابرز الطرق التى تستخدمها الامهات مع اطفالهن للقضاء على الفيروسات وذلك عن طريق تدليك اليدين بالجيل المطهر على مدار اليوم، ولكن هل الجيل المطهر امن على صحة الطفل ام لا؟ هو السؤال الذى يطرحه الكثيرون ، وحسب ما ذكره موقع فان الجيل المطهر الذى يحتوى على الكحول مناسب للقضاء على الفيروسات والجراثيم وخصوصا بعد لمسح الاسطح والادوات وعند الخروج من المنزل، ولكن الافراط فى استخدام الجيل المطهر يؤثر على صحة الطفل.



جيل

حيث ذكر الموقع ncbi أن الافراط فى استخدام الجيل المطهر الذى يحتوى على الكحول يسبب الاتى:

1:جفاف شديد فى البشرة مع الرغبة فى الكحة.

2:التهابات واحمرار فى البشرة.

3:قد تكون قشور على الجلد.

4:قد يسبب التهابات بكتيرية وفيروسية نتيجة الالتهاب الشديد.



جيل مطهر

لذلك ينصح بالحد من استخدام الجيل المطهر الذى يحتوى على الكحول ويكون الاستخدام فى الضرورة وعند الخروج من المنزل، ومن الممكن استبدال ذلك بغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون، وفى حالة تهيج الجلد او الاحمرار نتيجة الكحول عليكى بترطيب بشرة طفلك بالزيوت الطبيعية أو الكريمات المرطبة.