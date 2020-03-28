مش خايفين على نفسهم.. الشرطة الأمريكية تنهى حفل زفاف فى نيو جيرسى بسبب كورونا

كتب هيثم سلامة

اضطر رجال الشرطة في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى إيقاف حفل زفاف يهودى، حيث تجاهل الحاضرون قواعد الابتعاد الاجتماعى، خوفا من تفشى فيروس كورونا، حيث منع حاكم الولاية فيل مورفي حفلات الزفاف والأحداث الاجتماعية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن قوات الشرطة استدعت ويليام كاتزنشتاين البالغ من العمر 39 عامًا من ولاية نيوجيرسي، بعد استضافة حفل الزفاف الذى شهدت تواجدا لأكثر من 40 شخصًا، فى خرق لقواعد التباعد الاجتماعى للدولة، تم اقتحام حفل الزفاف وطُلب من الضيوف المغادرة، كما يتطلب مثول المسئول عنه أمام المحكمة فى تاريخ لاحق.



حفل الزفاف

وأوضح التقرير، أن حفل زفاف الثالث خلال الأسابيع الأخيرة والتى قامت الشرطة بتفريقه بعد خرق القوانين.

وقال المدعى العام رادلي بيلهيمر لمقاطعة أوشن بولاية نيوجرسى: "نتفهم أن الروتين اليومى لكل شخص قد تأثر بالفيروس كورونا وجهود دولتنا لعزل واحتواء انتشار هذا التفشى.. أنها ليست سهلة.. نحن نتفهم مدى صعوبة تغيير طريقة عيشك".

وأشار التقرير، أنه اتهم اثنان من سكان ولاية نيو جيرسى بعد استضافة حشود كبيرة فى منازلهم، بما في ذلك حفل زفاف خلال الأسبوعين الماضين.

يشار إلى أنه استدعت الشرطة يوم الجمعة الماضى إليوهو زاكس، 49 عامًا، بعد أن قالت السلطات إنه استضاف حفل زفاف حضره أكثر من 50 شخصاً، إنهم تلقوا عشرات المكالمات الهاتفية الغاضبة من السكان الذين أبلغوا عن تجمعات حاشدة.

واستطرد التقرير، أنه توفى عبر ولاية نيو جيرسى، 108 أشخاص على الأقل من الإصابة بفيروس كورونا وعلى مستوى الولاية، تم تأكيد 8825 حالة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشى الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة، وفقا لإحصائية أمس الجمعة.

وأظهرت البيانات آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 91329 حالة أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.

وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بحوالى 86498 حالة، والصين فى المركز الثالث بحوالى 81340 حالة، فيما جاءت إيطاليا الأكثر فى عدد الوفيات.