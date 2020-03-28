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مستندات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية وفقا للقواعد الجديدة.. تعرف عليها

السبت، 28 مارس 2020 01:00 ص
مستندات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية وفقا للقواعد الجديدة.. تعرف عليها توصيل الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية التى حددها الدليل الجديد لقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

و فيما يلي المستندات المطلوبة : 

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

4- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي سيتم تغذيتها على الجهد المتوسط.

5- -محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي يتم تغذيتها على الجهد المنخفض بقدرة أكبر من 100 ك.ف.أ في القرى، 200 ك.ف.أ في المدن، أو إيصال سداد قيمة المبالغ المقررة في حالة عدم توفير الغرفة.

كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن قواعد توصيل التيار الكهربائي الجديدة للمنشآت السكنية و الغير سكنية التى تم الاعلان عنها موخرا سيتم تطبيقها على جميع الحالات بما فيها العدادات الكودية للمبانى المخالفة و العشوائية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع" ، انه سيتم الاعلان عن القواعد الجديدة الإضافية لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل الإعلان عنها و تطبيقها بشركات توزيع الكهرباء ، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على أن تكون الشروط الجديدة ميسرة للقضاء على نظام الممارسة نهائيا.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

قواعد توصيل الكهرباء الجديدة

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