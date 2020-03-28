اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مستثمرى العاشر": إعداد قائمة بالمصانع خلال وقت الحظر لاستثناء العمالة

السبت، 28 مارس 2020 03:00 ص
"مستثمرى العاشر": إعداد قائمة بالمصانع خلال وقت الحظر لاستثناء العمالة أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أيمن رضا ، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه جارى إعداد قائمة من المصانع العاملة بنظام الورديات الثلاثة لاستثناء العاملين بها من الانتقال خلال فترة حظر المواطنين، وذلك حتى لا يؤثر الحظر على إنتاجية المصانع، مضيفا أنه سيتم إرسال تلك القائمة لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، لإخطار الأجهزة الأمنية، للسماح بانتقال العاملين، على أن يصدر كل مصنع خطاباً معتمداً يتضمن اسم السائق ورقم المركبة وأسماء العاملين المصرح لهم بالعمل للموافقة على مرورهم من الأكمنة الأمنية.
 
وأشار "رضا"، إلى أن الجمعية شكلت لجنة إدارة أزمة برئاسته، وتقوم تلك اللجنة بتوريد كمامات وجوانتات وبدل عزل علاوة على كميات من الكحول والمطهرات إلى مديريات الصحة بمحافظة الشرقية والمستشفيات والشرطة، لاستخدامها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تبرع رجال أعمال بأجهزة تنفس للمستشفيات المخصصة للحظر بالإضافة إلى سيارة إسعاف مجهزة.
 
وتابع أنه تم توجيه المصانع لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، لمنع انتقال المرض بين العاملين بالمصانع.
 
وكان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد شارك فى اجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محى حافظ رئيس لجنة الصحة، والدكتورة عزه قطب مديرة الإدارة الصحية، وممثلى عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحى، وبعض ممثلى المستشفيات الخاصة بالعاشر.
 
وتم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة، والإمكانات المتاحة، وسبل التعاون بين الصحة، وجمعية المستثمرين، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصاباتها بالفيروسات التنفسية، بالمستشفيات الخاصة، ومصانع العاشر، وتقديم التوعية والتثقيف الصحى للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان .
 
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأنه منذ 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
 

مستثمرى العاشر

مصانع

انتاج المصانع

حظر حركة المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستثمري العاشر تناقش التعاون مع الصحة و الإجراءات الوقائية وتقديم التوعية

الإثنين، 23 مارس 2020 05:17 م

"مستثمرى العاشر من رمضان" يتعهدون بتثبيت الأسعار وتوفير السلع لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:16 م

مطالب المصنعين تتواصل بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع.. جمعية مستثمرى العاشر تخاطب الحكومة رسميا.. تصديرى الجلود: خفضه يشجع الصناعة المحلية.. مواد البناء: مصر خارج قائمة أكثر 10 دول إنتاجا للسيراميك

السبت، 14 مارس 2020 05:30 م

"جمعية مستثمرى العاشر" تخاطب مجلس الوزراء لتخفيض أسعار الغاز للمصانع

الجمعة، 13 مارس 2020 11:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد صرف معاشات إبريل لمتع التكدس أمام منافذ الصرف

مواعيد صرف معاشات إبريل لمتع التكدس أمام منافذ الصرف

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة