"مستثمرى العاشر": إعداد قائمة بالمصانع خلال وقت الحظر لاستثناء العمالة

كتب هانى الحوتى

قال أيمن رضا ، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه جارى إعداد قائمة من المصانع العاملة بنظام الورديات الثلاثة لاستثناء العاملين بها من الانتقال خلال فترة حظر المواطنين، وذلك حتى لا يؤثر الحظر على إنتاجية المصانع، مضيفا أنه سيتم إرسال تلك القائمة لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، لإخطار الأجهزة الأمنية، للسماح بانتقال العاملين، على أن يصدر كل مصنع خطاباً معتمداً يتضمن اسم السائق ورقم المركبة وأسماء العاملين المصرح لهم بالعمل للموافقة على مرورهم من الأكمنة الأمنية.

وأشار "رضا"، إلى أن الجمعية شكلت لجنة إدارة أزمة برئاسته، وتقوم تلك اللجنة بتوريد كمامات وجوانتات وبدل عزل علاوة على كميات من الكحول والمطهرات إلى مديريات الصحة بمحافظة الشرقية والمستشفيات والشرطة، لاستخدامها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تبرع رجال أعمال بأجهزة تنفس للمستشفيات المخصصة للحظر بالإضافة إلى سيارة إسعاف مجهزة.

وتابع أنه تم توجيه المصانع لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، لمنع انتقال المرض بين العاملين بالمصانع.

وكان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد شارك فى اجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محى حافظ رئيس لجنة الصحة، والدكتورة عزه قطب مديرة الإدارة الصحية، وممثلى عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحى، وبعض ممثلى المستشفيات الخاصة بالعاشر.

وتم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة، والإمكانات المتاحة، وسبل التعاون بين الصحة، وجمعية المستثمرين، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصاباتها بالفيروسات التنفسية، بالمستشفيات الخاصة، ومصانع العاشر، وتقديم التوعية والتثقيف الصحى للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأنه منذ 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.