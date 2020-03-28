مسئولة بالأمم المتحدة: جهودنا ستتركز على تعزيز النظم الصحية فى العالم

إيمان حنا

قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كاني ، فى بيان لها ، إنه بمرور تصبح العواقب المترتبة على تفشي فيروس كوفيد-19 أكثر وضوحا وتنذر بمزيد من الخطر، مشيرة إلى إعلان صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية، عن تضامنه مع جميع أولئك الذين يستجيبون للفيروس الجديد، من أفراد الطاقم الطبي والمتطوعين الذين يقدمون الرعاية بشجاعة إلى المرضى، إلى سائقي الحافلات وعمال الرعاية الذين يقفون في الخطوط الأولى في جهود الاستجابة، وأضاف أننا نشعر بالحزن العميق على العدد المتزايد من أولئك الذين فقدوا أحباءهم في أكبر أزمة صحية عالمية منذ قرن.

وأوضحت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ناشد الجهات المانحة لتمويل استجابتنا لتفشي وباء كوفيد-19 التي تستهدف البلدان ذات أنظمة الصحة العامة والدعم الاجتماعي الضعيفة، بما في ذلك البلدان التي تعاني من أوضاع هشة وأوضاع إنسانية، ونتوقع أن نحتاج 187.5 مليون دولار أمريكي بشكل مبدئي.

وأشارت أن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان ستتركز على تعزيز النظم الصحية، وشراء وتوصيل الإمدادات الأساسية لحماية العاملين الصحيين، وضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع.

ويقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم المادي للنظم الصحية المتضررة وحماية العاملين الصحيين والقابلات، ففي الصين وإيران والفلبين، على سبيل المثال، قمنا بتوزيع مستلزمات النظافة الأساسية وغيرها من لوازم الحماية الشخصية للفئات الأكثر ضعفا وللعاملين الصحيين. وفي مولدوفا، أطلقنا لوحة معلومات على الإنترنت للنظام الصحي تُظهر حجم العمل الحالي، مصنفة حسب الموقع والجنس والعمر وحالة الحمل، مضيفة أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات الأكثر احتياجا وخصوصية في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد-19 خلال الأشهر الصعبة القادمة. وقد حدد صندوق الأمم المتحدة للسكان ما يتعين علينا القيام به في عدد من وثائق التوجيه المنشورة مؤخرا على موقعه بشأن هذه المواضيع.

وأكدت أن هذا الوباء العالمي يتطلب استجابة عالمية وحثت المجتمع الدولي على مساعدة جميع المتضررين من الأزمة، حيث حُرِمَ المصابون بـ COVID-19 والأشخاص المحاصرون من الخدمات التي هم بأمس الحاجة إليها. يرجى الانضمام إلينا في الدفاع عن كرامة وصحة النساء والفتيات عندما يكن في أمس الحاجة إلينا.

وأضافت ، أن فيروس كوفيد-19 يشكل اختبارا للمجتمع الدولي، ومع ذلك، فإن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة والمانحين مستمر ويتزايد. لدينا خطط لاستمرارية العمل على جميع المستويات، كما أن التزامنا بخدمة أكثر الفئات ضعفا التي يصعب الوصول إليها هو أقوى من أي وقت مضى.

وأكدت أن هذا الوباء أدى إلى عرقلة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة، وأعاق قدرة السلطات على الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في وقت تحتاج فيه النساء والفتيات إلى هذه الخدمات بشدة. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات والشركاء لتحديد أولويات الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بما يتماشى مع أهدافنا لإنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة بحلول عام 2030