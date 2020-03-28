اليوم السابع
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مسؤول ليبى: وصول أجهزة التنفس الاصطناعى لتجهيز مقر للحجر الصحى

السبت، 28 مارس 2020 06:00 ص
مسؤول ليبى: وصول أجهزة التنفس الاصطناعى لتجهيز مقر للحجر الصحى كورونا ارشيفية
وكالات

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أكد مدير إدارة الشؤون الطبية في مركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، اليوم السبت، وصول 18 جهاز تنفس اصطناعي وإمدادات طبية متنوعة إلى مدينة طبرق لتجهيز المبنى الذي خصص كمقر للحجر الصحي .
 
 وقال بودية في تصريح لوكالة سبوتنيك على إن "قد وصلت التجهيزات المتكونة من 18 جهاز تنفس صناعي و 18 جهاز مراقبة العلامات الحيوية و 18 سرير للمرضى و15 جهاز شفط و 4 جهاز صدمات كهربائية و20 ترولي و 5 ناقلات مرضى و 20 مضخة تسريب أدوية وتغذية من أجل تجهيز المقر الجديد المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد وهذا في حالات ظهور أي حالات مصابة بالمدينة".
 
وأضاف مدير إدارة الشؤون الطبية أن "هناك تجهيزات أخرى قادمة خلال الأيام القادم بتعليمات وإشراف وزير الصحة الليبي بالحكومة الليبية الدكتورة سعد عقوب المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، ولازال المهندسين يعملون بشكل متواصل لتركيب الأجهزة" .
وتبرع مواطن ليبي في مدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الجمعة، بمقر للحجر الصحي للبلدية، وشرعت وزارة الصحة للحكومة الليبية المنعقدة بمدينة بنغازي بتجهيز المقر لاستقبال أي حالات تحمل فيروس "كورونا" المستجد.
 
وقال مدير إدارة الإعلام في بلدية مدينة طبرق صلاح معيوف في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك في وقت سابق إن "المواطن، السنوسي بودية، قام بالتبرع بمقر خاص به لبلدية طبرق ليكون مكاناً للحجر الصحي يبعد عن غرب مدينة طبرق حوالي 7 كيلومتر".
 

طبرق

عدنان بودية

ليبيا

كورونا

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