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بمساحة 330 متر..

مدينة الزينية تواصل أعمال بناء مقر الحملة الميكانيكية لقرية الزينية بحرى.. صور

السبت، 28 مارس 2020 04:53 م
مدينة الزينية تواصل أعمال بناء مقر الحملة الميكانيكية لقرية الزينية بحرى.. صور بناء مقر الحملة الميكانيكية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة أعمال بناء مقر الحملة الميكانيكية لقرية الزينية بحرى، وذلك على مساحة 330 متر المخصصة بالقرار رقم 934 لسنة 2017 لبناء الحملة الميكانيكية بالزينية بحرى، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من المشروعات المعتمدة من  الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 و2020.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه جارى إستئناف العمل فى رصف طريق نصر الله بمسافة 5 كيلو مترات، كما تستمر حملات رش وتطهير وتعقيم الشوارع على مدار اليوم بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والزراعة.

وأعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تنفيذاً لخطة الدولة في تنمية الصعيد، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر في إطار خطة رئاسة مركز ومدينة الزينية في وضع المدينة علي الخريطة السياحية للأقصر، تقرر إستئناف أعمال إزالة التعديات وتوسعة طريق السوفيتيل، والذي يبدأ من مطار الأقصر الدولي "كمين يسه"، حتي خط سكة حديد "القاهرة – أسوان"، ثم وصولا إلي فندق السوڤيتيل مدخل مدينة الزينية بطول 10 كيلو متر وعرض 25 متر، وذلك إعتباراً من بداية الأسبوع الجارى، والذي توقف مؤقتا لحين الرفع المساحي للطريق بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة بالأقصر حفاظا علي حقوق المواطنين وحدود الطريق.

وأضاف رئيس مدينة الزينية ، أنه تم مخاطبة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وزارة الموارد المائية والري بالأقصر، وذلك لرفع نواتج تطهير مصرف المدامود لتوسعة ورصف الطريق المؤدي لمعبد " مونتو" بالوحدة المحلية بالمدامود قبلي - مركز الزينية، وأيضا تم التواصل مع مدير عام أثار مصر العليا بالأقصر للوقوف علي خطة تطوير المعبد، وتوقيت بدء عمل البعثة الفرنسية المزمع عملها بالمعبد الفترة القادمة، وذلك تزامنا مع أعمال التوصيلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي للمركز والمدينة الجارية حاليا والتي سيعقبها رصف طريق الأقصر العشي "طراد النيل"، فور نهو الأعمال وسيتم رصف باقي الطرق التي تنتهي بها أعمال مشروع الصرف الصحي فوراً، ويجري حاليا رصف طريق نصر الله بداية من محطة المحولات بطول 5 كيلو مترات بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

1 مدينة الزينية تواصل أعمال بناء مقر الحملة الميكانيكية
 مدينة الزينية تواصل أعمال بناء مقر الحملة الميكانيكية
جانب من العمل فى بناء مقر الحملة الميكانيكية بالزينية
جانب من العمل فى بناء مقر الحملة الميكانيكية بالزينية

 


الاقصر

مدينة الزينية

بناء مقر الحملة الميكانيكية لقرية الزينية

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