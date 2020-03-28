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مدن الأقصر تواصل تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية لمكافحة كورونا.. صور

السبت، 28 مارس 2020 09:38 م
مدن الأقصر تواصل تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية لمكافحة كورونا.. صور مدن الأقصر والزينية والقرنة يواصلون تطهير وتعقيم المنشآت
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مدن محافظة الأقصر، على مدار الساعات الماضية العمل على قدم وساق فى أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية وذلك عبر فرق من مدن الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، ومدينة القرنة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المدينة لحماية أهالى شمال وغرب محافظة الأقصر، كما استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، العمل فى التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

 

ففى مدينة القرنة، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تم الإنتهاء من تطهير مكتب البريد، وكمين القرنة ، وعدد من المدارس، والوحدة المحلية، ووحدة الاسعاف، والمعدية وموقف السيارات الأجرة، وأوضح أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الزراعية والإدارة الصحية والطب البيطري بالمركز.

 

وأشار رئيس مركز القرنة، إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

وفى مدينة الأقصر، قال العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، إنه يجرى العمل على قدم وساق فى التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى بحي وسط التابع لمدينة الأقصر لخدمة وحماية أرواح المواطنين من العدوى بالفيروس، حيث تواصلت الحملات فى شوارع وسط مدينة الأقصر والميادين المختلفة دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق مدينة الأقصر، لافتاً إلى أن أعمال التطهير لاقت إستحسان المواطنين بمدينة الأقصر.

 

وفى مدينة الزينية، أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه يتم مواصلة أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع وسيارات الأجرة وماكينات الصراف الآلى، حيث أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الزراعية والإدارة الصحية والطب البيطرى وشركة مياة الشرب بالزينية، وبمشاركة شعبية من الشباب والجمعيات الخيرية وجهود ذاتية من أهالى المركز والمدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

1 مدن الأقصر والزينية والقرنة يواصلون تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية
 مدن الأقصر والزينية والقرنة يواصلون تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية

 

أعمال التطهير والتعقيم بشوارع الأقصر
أعمال التطهير والتعقيم بشوارع الأقصر

 

أعمال التعقيم مستمرة بشوارع ومنشآت الأقصر
أعمال التعقيم مستمرة بشوارع ومنشآت الأقصر

 

تعقيم المعديات النهرية بالقرنة
تعقيم المعديات النهرية بالقرنة

 

جانب من العمل على تعقيم المنشآت الحيوية
جانب من العمل على تعقيم المنشآت الحيوية

 


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