مدرسة كفر صقر الزراعية تبدأ تنفيذ مبادرة محاربة الغلاء وتطرح منتجات مخفضة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عن بدء تفعيل مبادرة بيع منتجاتها بقرى مركز كفر صقر تضامنا مع الأهالى تماشيا مع ما تقوم به الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وقال إيهاب سليم أحد معلمي المدرسة الثانوية الزراعية بكفر صقر أن المدرسة أطلقت مبادرة لمحاربة الغلاء نظرا للظروف التى تمر بها البلاد حيث تجوب سيارة المدرسة جميع قرى المركز لبيع منتجات المدرسة من الألبان ومنتجاتها وتشمل الزبدة والقشدة والجبن الرومى.

وأوضح لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر يتم تعليق مكبرات صوت على السيارة للإعلان عن مكان تواجد السيارة بكل قرية وعن المنتجات وأسعارها التى تحملها السيارة والبيع يتم للأهالي بأسعار مخفضة محاربة للغلاء واحتكار وجشع التجار تتحرك السيارة من الثامنة صباحا وحتى بداية موعد الحظر.

وأضاف أن المدرسة تفتح منفذين بمدينة كفر صقر أحدهما بمقر مدرسة الثانوية بنين والآخر بحور المدرسة الثانوية الزراعية بحى السلام، كما وجه الشكر لمدير الإدارة المدرسة وقيادات الإدارة التعليمية بكفر صقر.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.