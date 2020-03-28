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محمد بن زايد على تويتر: بحثت مع أخى عبد الفتاح السيسي جهود مكافحة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:28 م
محمد بن زايد على تويتر: بحثت مع أخى عبد الفتاح السيسي جهود مكافحة كورونا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب آسر أحمد

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شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نتيجة مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذي يعاني منه معظم دول العالم.
 
ونشر ولى عهد أبو ظبي تغريدة به عبر تويتر قائلاً: "بحثت مع أخي عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه".
 
وعلى سياق آخر، افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، " مركز الفحص من المركبة"، " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :افتتحت اليوم " مركز الفحص من المركبة " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".


محمد بن زايد آل نهيان

ولى عهد ابو ظبي

ابو ظبي

الامارات

فيروس كورونا

مصر

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