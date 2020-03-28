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محافظ كفر الشيخ يعترض سيارة نقل تسير عكس الاتجاه يقودها طفل عمره 15 سنة

السبت، 28 مارس 2020 08:28 م
محافظ كفر الشيخ يعترض سيارة نقل تسير عكس الاتجاه يقودها طفل عمره 15 سنة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اعترض اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بطريق رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا، ويقودها طفل عمره 15 سنة وبجواره والده، فاستوقفه وطالبه بإبراز الرخصة، وانتظر المحافظ لحين وصول رجال المرور التحفظ على السيارة النقل والسائق وتحرير محضر بالواقعه.

وحاول السائق الاعتذار فرفض المحافظ قائلا عاوزني اقبل اعتذارك ولما تموت الناس هتعمل إيه، مؤكداً أنه قرر وقف السيارة ده 3 شهور، وعرض السائق على نيابة المرور.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للطرق وكمين القرضا لمتابعة أعمال إجراء الكشف على القادمين للمحافظة من محافظات اخرى، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية على حدود ومنافذ المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف الوقاية من الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين من المحافظات المجاورة، وذلك بالأجهزة الكاشفة لدرجات الحرارة والموجودة بجميع منافذ المحافظة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة وأي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الصحة.

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