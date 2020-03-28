محافظ كفر الشيخ: بدء تشغيل جهاز PCR لتحليل فيروس كورونا بالمحافظة

كفر الشيخ –محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل جهاز الـPCR لتحليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، ضمن 23 معمل مركزي في محافظات مصر، موضحًا أنه جاري إنشاء 4 معامل أخرى لسرعة ظهور نتيجة الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي وفر الوقت والجهد في تحليل العينات المشتبه بها مما يقلل كثيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يطمئن أهالي محافظة كفر الشيخ، أن الوضع مستقر بالمحافظة، وتابع: "ليس لدينا إلا حالة واحدة مصابة بالفيروس، وشفيت وعادت لمنزلها لمواطن من دسوق، وتبين سلبية جميع المخالطين له".

وأضاف نور الدين لـ"اليوم السابع": "نبشر أهالي المحافظة بأنه تم تشغيل جهاز الـPCR لتحليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وتوفير الكاتس والمواد اللازمة من وزارة الصحة، لتوفير الجهد والوقت في تحليل العينات وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، ويساعد هذا الجهاز في سرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الإصابة بمستشفيات محافظة كفر الشيخ خلال 12 ساعة فقط".

وأشارإلى أنه يتم تشغيل هذا الجهاز تحت إشراف إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وبمتابعته الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.