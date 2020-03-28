محافظ كفرالشيخ يصدر قرار بتشكيل لجنة بجميع المدن لاتخاذ الإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ _محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قراراً بتشكيل لجنة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، والتى تضمن "رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، مدير إدارة القوى العاملة ".

وتختص اللجنة بالإشراف على توزيع المساعدات القادمة من الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية على الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلة بقواعد البيانات بتلك الجهات، وذلك لضمان توزيعها على مستحقيها، بالإضافة إلى استعانة اللجنة بمن تراه لإنجاز عملها على أن تقدم تقريرا بنتيجة مهمتها يوميا للعرض.

كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية لمكافحة العدوى ومنع أو انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها أجهزة المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم برئاسة المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمتابعة أعمال تنظيم صرف الرواتب والمعاشات أمام ماكينات الصراف الآلى والبنوك، لمنع أى تكدس أو تجمعات بالمشاركة المجتمعية من أهالى سيدى سالم وشباب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بكفرالشيخ، حيث تم رش وتطهير ماكينات الصراف الآلي، وكذا وضع ملصقات تنظيمية على الأرض فى نطاق الماكينات، والتوعية بالحفاظ على مسافة متر بين المواطن والآخر، وعدم لمس ماكينات الصراف بدون جوانتيات أو مناديل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة، والتى تضمنت أعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومى والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفى إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، فى محاولة جادة لمنع أى انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار ومواصلة الجهود لاحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين الى مدينة دسوق من المحافظات المجاورة، بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أى حالة ارتفاع فى درجات الحرارة، لرصد أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ.

على أن يتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الصحة، كما تم الكشف على العاملين بديوان مجلس مدينة دسوق والمتواجدين بالعمل، تحت إشراف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة مُمثلة فى الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل المشاركة المجتمعية فى محاولة جادة لمنع أى انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة، والتى تضمنت زيادة أعداد فرق التقصى الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومى والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفى إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الجهات المعنية.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات التموينية للمرور على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع السلع، بمركز ومدينة سيدى سالم، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، للتأكد من توافر السلع وجودتها والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات، وخلال المرور تم ضبط سيارتين محملتين بالخضروات، كان من المُزمع بيع حمولتهما فى السوق السوداء، وعلى الفور تم التحفظ عليهما وتشكيل لجنة من رئاسة المركز والمدينة والمجتمع المدنى للإشراف على عملية البيع للمواطنين بسعر الجملة بمعرفة أصحاب السيارتين، هذا وقد تم اتخاذ كافة الإقرارات اللازمة على أصحاب السيارتين بعدم معاودة الفعل، لعدم التعرض للمُساءلة القانونية جراء استغلال الظروف الحالية للتلاعب بقوت الشعب وبيع السلع الغذائية بأزيد من سعرها.

شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة فى احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.