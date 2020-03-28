اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ :غلق جميع شواطئ مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس

السبت، 28 مارس 2020 05:03 م
محافظ كفرالشيخ :غلق جميع شواطئ مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه اصدر قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم،و شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، والتي تضمن "رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، مدير إدارة القوي العاملة "، حيث تختص اللجنة بالإشراف علب توزيع المساعدات القادمة من الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية علي الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلة بقواعد البيانات بتلك الجهات، وذلك لضمان توزيعها علي مستحقيها، بالإضافة إلي استعانة اللجنة بمن تراه لإنجاز عملها علي أن تقدم تقريرا بنتيجة مهمتها يوميا للعرض. 
 

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

غرفة عمليات

مصايف

محافظة

وحدة محليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجمعات على كورنيش الإسكندرية وبعض الشواطئ بلا بوابات رغم التحذيرات

السبت، 28 مارس 2020 04:56 م

المحافظون ينفذون قرارات التنمية المحلية.. غلق الشواطئ بالمحافظات الساحلية بعد تجمعات مواطنين بها.. محافظ البحر الأحمر يطالب مجالس المدن بتطبيق القرار فورا .. والإسماعيلية أغلقتها منذ أسبوع..ومناشدات بعدم الخروج

السبت، 28 مارس 2020 04:02 م

مطروح تغلق الشواطئ وتوجه بمنع أية تجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:58 م

الحكومة تنتفض ضد استهتار بعض المواطنين للوقاية من كورونا.. وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ.. شعراوى: هدفنا سلامة وصحة المواطن.. وننسق مع الأمن لاستثناء عمال النظافة من حظر التجوال

السبت، 28 مارس 2020 03:46 م

شاهد إجراءات غلق شواطئ بورسعيد لمواجهة كورونا.. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة