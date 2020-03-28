محافظ كفرالشيخ :غلق جميع شواطئ مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه اصدر قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم،و شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، والتي تضمن "رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، مدير إدارة القوي العاملة "، حيث تختص اللجنة بالإشراف علب توزيع المساعدات القادمة من الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية علي الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلة بقواعد البيانات بتلك الجهات، وذلك لضمان توزيعها علي مستحقيها، بالإضافة إلي استعانة اللجنة بمن تراه لإنجاز عملها علي أن تقدم تقريرا بنتيجة مهمتها يوميا للعرض.