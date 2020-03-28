محافظ قنا يتابع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى العام

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مستشفى قنا العام لمتابعة مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وسير العمل بمستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الداودي عددا من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على المرضى، ومتابعة سير العمل، والتأكد من توافر الأمصال والأدوية وكافة المستلزمات الطبية، متابعا: أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بمختلف أقسام المستشفى والمكاتب الإدارية والسلالم والطرقات، موجها بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل المستشفى باستمرار حفاظا علي الصحة العامة.

ومن ناحية أخرى أكد محافظ قنا على متابعته المستمرة لموقف الوحدات الصحية التي تقدم خدماتها الطبية للمواطنين علي مدار 24 ساعة بقري ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بقنا ورؤساء مجالس المدن ، مؤكدا حرص المحافظة علي توفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القنائي.

من جانبه أشار الدكتور محمد الديب إلي نقل العيادات الخارجية من مستشفى قنا العام الي الوحدات الصحية الاتية "سيدي عمر- حي المصالح – مدينة العمال" وذلك لتخفيف حدة الزحام للمواطنين المترددين علي العيادات الخارجية وفي اطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي ان المقرات الجديدة للعيادات الخارجية تقدم خدماتها للمواطنين بدون تغيير في المواعيد او التخصصات الطبية.

فى سياق أخر ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.