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محافظ بني سويف : تخصيص رقم تليفون لتلقى طلبات العمالة المتضررة من تداعيات كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:04 م
محافظ بني سويف : تخصيص رقم تليفون لتلقى طلبات العمالة المتضررة من تداعيات كورونا الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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وجه الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، بتوفير رقم تليفون كوسيلة بديلة  بمديرية القوى العاملة لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين الخاصة بالتسجيل في الموقع الذى أتاحته الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين الذين قد لا يتوافر لديهم خدمة الانترنت ، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل الدعم الممكنة للفئات المتضررة ،خاصة العمالة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس.

وذلك أثناء مناقشته اليوم السبت، محمد طلعت مدير القوي العاملة ببني سويف إجراءات دعم الفئات المتضررة بجميع القطاعات خاصة العمالة غير المنتظمة، من تداعيات فيروس كورونا، وفقا لخطة الحكومة، واللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لبحث الإجراءات اللازمة لدعم كل الفئات المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس، والتي ضمت : وزارات التخطيط والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي بجانب المجلس القومي للمرأة وبعض الجهات المعنية.

وأشار مدير عام القوى العاملة إلى أن الوزارة أتاحت موقعها الرسمي للمواطنين للتسجيل به، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لتسجيل العمالة غير المنتظمة  www.manpower.gov.eg والذي من خلاله يستطيع العامل غير المنتظم "المسجل بقاعدة البيانات" أو الفئات المتضررة من التسجيل للحصول على منحة الوزارة المقدمة لمعاونتهم في تخطي هذه الفترة ، وأيضا الاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة وفقا للجنة دعم هذه الفئات التي تضم الوزارات المعنية.

وأضاف مدير عام القوى العاملة أنه بجانب ماتسفر عنه أعمال اللجنة الوزارية ،قررت وزارة القوى العاملة  صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بكل محافظة والتي تصرف من حساب العمالة غير المنتظمة بالوزارة، لافتا أن الوزارة تصرف 4 منح سنويا،وتمت الموافقة على صرف منحة خامسة استثنائية، تماشيا مع الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.


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