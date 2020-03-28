اليوم السابع
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محافظ المنيا يطالب المواطنين بعدم النزول إلى الشارع والالتزام بالحظر

السبت، 28 مارس 2020 09:58 م
محافظ المنيا يطالب المواطنين بعدم النزول إلى الشارع والالتزام بالحظر محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير لعدد من المنشآت الحكومية والقطاعات الخدمية والشوارع والأحياء والميادين، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، محمد سيد رئيس المدينة، المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن أعمال التطهير شملت عددا من القطاعات الخدمية منها محطة السكة الحديد ومعهد الأورام، وكذلك مجمع المواقف بمنطقة الأخصاص وعدد من الأماكن العامة.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الاعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بعدم النزول للشوارع والالتزام التام بساعات الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مؤكداً على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والاسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الافراح لمنع أي تجمعات.


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