محافظ المنيا: حملات لتعقيم وتطهير ورش الشوارع والأماكن العامة .. صور

وأضاف المحافظ أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستجري مساء اليوم السبت حملات لتعقيم وتطهير ورش جميع المنشآت والمؤسسات والشوارع والأماكن العامة.

وأوضح أن هناك التزاما من قبل المواطنين بتنفيذ قرارات حظر التنقل والذي أقره مجلس الوزراء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يعكس وعي الأهالي واستجابتهم للدعوات التي أطلقتها الدولة، والادراك الكامل لخطورة الإصابة بفيروس كورونا ، مطالبا الأهالي بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية بسرعة التدخل وفض سوق قرية حلوة بمطاى وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

من جانبه أوضح المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه سيتم مساء اليوم السبت استغلال توقيتات الحظر والتي تبدا من 7 مساء في رش وتعقيم عدد من الأماكن العامة بمدينة المنيا من خلال سيارة الشركة، وستجوب السيارة عدد من الميادين والأماكن العامة.

وأضاف الشهاوى ان الشركة نفذت الشركة أعمال تعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كإجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا المستجد وعدد من المساجد والكنائس داخل المحافظة ، لافتا الى أن كافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع كافة أجهزة الدولة داخل المحافظة في حالة طلبها.