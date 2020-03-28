محافظ البحر الأحمر: غلق الشواطئ حفاظا على حياة المواطنين ولمنع التجمعات

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتباراً من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشداً أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.