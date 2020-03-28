اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 09:52 م
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محافظ الإسكندرية: 25 ألف معدة لرش المبيدات وتطهير القرى والنجوع

السبت، 28 مارس 2020 09:42 م
محافظ الإسكندرية: 25 ألف معدة لرش المبيدات وتطهير القرى والنجوع محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع بمحافظة الإسكندرية من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالى القرى البالغ عددها 25 ألف معدة، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسكندرية، بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى على مستوى الإسكندرية بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد واللواء حمدي الحشاش.

 

وأوضح الشريف، أن تلك المبادرة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار الشريف، إلى أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه أهاليهم ولكن تجاه مواطنى الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى، وأضاف الشريف أن تلك المبادرة لابد من تعميمها فى باقي قرى ونجوع المحافظات الأخرى.

 

ولفت الشريف الانتباه إلى أنه سيتم تدريب المتطوعين من القرى، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم في تطهير وتعقيم باقى أنحاء المحافظة.

 

وطالب الشريف من ممثلى القرى والنجوع، توعية الأهالى بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب أتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد

 


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