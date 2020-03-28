اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: السجن وغرامة 4 آلاف للمخالف للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:03 ص
محافظ الإسكندرية: السجن وغرامة 4 آلاف للمخالف للإجراءات الاحترازية ضد كورونا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية مسائية، بعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة، للتأكد من مدى التزام المواطنين بقرارات حظر التجوال، الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء بحضر تنقل المواطنين من السابعة مساءا حتى السادسة من صباحا، وكذلك قرارات إغلاق كافة المحال التجارية إغلاقا تاما على مدار ال 24 يومى الجمعة والسبت، ومن الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا باقى أيام الأسبوع، فضلا عن التأكد من التزام غلق جميع المقاهى والكافيتريات والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه غلقا تاما لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر.

وتفقد محافظ الإسكندرية خلال جولته عدد من الكردونات الأمنية، مشيدا بالجهود المبذولة من رجال الأمن فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، فى ضوء الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وشدد على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من باكرا، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية

وأكد محافظ الاسكندرية أن القرار يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.


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