مجلس مدينة العريش ينتهى من تعقيم الأسواق ويدعو لعدم التزاحم والالتزام بالحظر

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش فى بيان عن تنبيه المواطنين بعدم التزاحم خلف ماكينات الصرف الآلى وعدم التزاحم في المحلات التجارية والالتزام التام بالحظر فى المواعيد التى حددتها الدولة حرصا على سلامتهم.

وأوضح البيان أنه تم غلق سوق الخميس مؤقتا لمنع التجمعات البشرية والتزاحم إلى انتهاء أزمة وباء كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين، وتم الرش والتعقيم والتطهير لسوق المحاسنة بوسط المدينة وكافة الأسواق بالضاحية وديوان المجلس والمحافظة والحدائق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات الأهالي والمحلات وكذلك سوق الخميس تم تطهيرة وغلقه خوفا من التجمعات ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية فضلا عن تعرضه هو ومن حوله لخطر نقل الوباء.

وكان مركز "بئر العبد"، بشمال سيناء شهد بالمدينة والقرى، تسابق الشباب بجهودهم التطوعية لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد .

وسجلت الفرق الشبابية حضورها بمبادرة التعقيم اطلقها مجموعة من الشباب بقرية "رمانة" على مشارف مركز بئر العبد من الناحية الغربية ، ضد فيروس كورونا، وخلالها قام الشباب يعاونهم رموز القرية بعمليات رش وتعقيم وتطهير للمنشأت والشوارع والمحلات .

وبدورهم أطلق المبادرين من الشباب بقرية "الخربة" حملة تعقيم لقريتهم، خلالها طافوا شوارع القرية وهم يهمون بأعمال تعقيم شملت المساجد والمقرات الحكومية والمنازل والشوارع ، وشاركهم فى جهودهم قيادات القرية التنفيذية ورموز شعبية .

وتكررت فى قرية " 6 اكتوبر"، غرب مدينة بئر العبد مشاهد حملات التعقيم ، وشملت رش بالمواد المطهرة للشوارع ومحلات ومساجد، بمعاونة أهل القرية، الذين وفروا سيارات نقل وأدوات الرش للشباب وتسابق بدورهم الشباب من اعمار مختلفة فى القيام بواجبهم .

وشهدت قرية "رابعة "،على مسار الطريق الدولى "العريش القنطرة"، بنطاق مركز بئر العبد، أعمال تطهير وتعقيم نفذها الشباب مجتمعين بعد ان وفروا بجهودهم الذاتية وسائل النقل وأدوات ومعدات التعقيم وانطلقوا بها مكثفين التعقيم للشوارع والمنازل وسط حفاوة وترحيب الأهالى بهذا العمل الخيرى.