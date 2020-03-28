رويترز

سجلت ماليزيا 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2320 حالة، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا. وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات من الفيروس زاد حالة واحدة إلى 27 حالة.

وكان قد ناشد رئيس الوزراء الماليزى محيى الدين ياسين المواطنين والمقيمين بضرورة التكاتف مع الحكومة التى تحاول قدر استطاعتها ضمان استمرارية الدولة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتغلب عليه، ووصف ياسين - في خطابه الخاص للماليزيين عبر قنوات التلفاز المحلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، ما تمر به بلاده بأنه "حالة حرب مع قوة غير مرئية، والوضع الذي تواجهه الآن بالفعل غير مسبوق في التاريخ".