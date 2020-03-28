اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مأساة أسرة.. أمريكية تغيب عن جنازة والديها ضحايا كورونا بسبب الحجر الصحى

السبت، 28 مارس 2020 09:37 ص
مأساة أسرة.. أمريكية تغيب عن جنازة والديها ضحايا كورونا بسبب الحجر الصحى أسرة أمريكية أصيبت بكورونا
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مأساة أسرية بمعنى الكلمة عاشتها ميشيل تايلور، من فانكوفر، فى واشنطن، حيث خرجت لتوها من الحجر الصحى الذى بقيت فيه لمدة 10 أيام بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن خلال فترة وجودها فى الحجر الصحى كان قد توفى والديها ميرل، ودى دى، متأثرين أيضًا بإصابتهما بالفيروس القاتل Covid-19.

comp-1585252825
 

يقول تقرير نشرته صحيفة "metro" البريطانية، إنه فى غضون ساعات فى يوم 16 مارس، اتصلت ميشيل وأطفالها بشكل منتظم مع الجدين اللذين أصيبا بالفيروس، فيما ظل أطفالها على اتصال بالجدين فى الأيام التى سبقت وفاتهما بينما هى كانت داخل الحجر الصحى.

وأضاف التقرير : "يعتقد أن كل من ميرل ودى، قد التقطتا الفيروسات التاجية أثناء ممارسة حياتهما اليومية، فيما تحث ميشيل تايلور الآخرين الآن على توخى الحذر الشديد فى محاولة لتجنب المأساة المزدوجة التى أصابتها".

 

ويشير التقرير إلى أن ميشيل قالت عبر حسابها على "فيس بوك"، "فى 16 مارس، أبلغت مقاطعة كلارك عن الوفاة الأولى والثانية لزوجين من  COVID-19.. لقد كانا والداى ميرل، ودى دى، اللذان توفيا فى غضون ساعات من بعضهما البعض"، وأضافت "كنت فى الحجر الصحى حتى 26 مارس.. لا يمكننى أن أكون مع أحبائى.. ولا يمكننى تهدئة أطفالى الذين فقدوا أجدادهم.

Screen-Shot-2020-03-26-at-3.56.34-PM-8e87
 

 

وأضافت : "لا يمكننى الاحتفاظ بخدمات لوالدى أو حضور دفنهما.. ودور الجنازة مغلقة.. ويعتقد أنهم أصيبا بفيروس Covid-19 من خلال الانتشار المجتمعى.. أردت أن أحظى بالخصوصية، ولكن إذا كانت قصتهما يمكن أن تنقذ حياة، فيجب نشرها".

 

وتابعت : "يرجى مشاركة هذا.. أحبك أمى وأبى.. ماتت ميرل ودى بعد أقل من شهر من الاحتفال بعيد ميلاد دى 85"، وتقول تايلور إن والديها نادرا ما غادرا المنزل، وأنها مصممة الآن على محاولة زيادة الوعى حول مدى سهولة انتشار الفيروس التاجى". مشيدة بوالديها، وأضافت: "لقد كانوا كريمين، كانوا لطفاء، كانوا مرحين، وقد أحبونا".


كورونا فى امريكا

ماساة اسرية بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا فى مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا فى مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم فى مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكسيكيون يمنعون أمريكيين من الدخول لبلادهم بعد إعلان أمريكا الأكثر إصابة بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 09:28 م

أمريكا تتصدر عدد الإصابات بكورونا فى العالم.. وإيطاليا الأكثر فى حالات الوفاة

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 م

كورونا يخرج عن سيطرة ترامب وإصابات الولايات المتحدة تتجاوز الصين.. الرئيس الأمريكى يتحدى: سنمارس حياتنا بشكل طبيعى.. خبراء: تفشى الإصابة بالمرض سببه تعداد أمريكا الضخم.. ومستشفى حربى بميناء نيويورك لحصار الوباء

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 م

"كورونا" يغير الخطط السياسية لحكومات دول أمريكا الجنوبية.. بوليفيا تؤجل الانتخابات لأجل غير مسمى.. تشيلى تؤجل الاستفتاء على الدستور.. والأرجنتين تمدد فترة التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول سداد الديون

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة