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ليبيا تعلن تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 06:33 م
ليبيا تعلن تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، ما يرفع عدد الحالات المصابة بالفيروس فى ليبيا إلى ثلاث حالات.

 

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا قد أعلن الثلاثاء الماضى تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 

وفى وقت سابق أكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسى، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تضع فى أولوياتها فيروس كورونا من أعلى الأمراض فتكا وأخطرها في هذه المرحلة.

 

وقال الحاسى فى مؤتمر صحفى، لعرض التقرير الرابع للجنة، إنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس هو 323 ألفا و930 حالة وعدد الوفيات 14 ألفا و510 حالات، وأن إقليم شرق المتوسط التى تعد ليبيا جزءا منه وصل عدد الإصابات المؤكدة فيه 25 ألفا و375 إصابة، و1741 حالة وفاة.

 

ولفت الحاسى إلى أن ليبيا توجد بها 4 حالات اشتباه إصابة بالفيروس، واحدة فى طبرق، و3 أخرى فى مدينة البيضاء، وهم تحت الفحص البيولوجي، وأنه خلال الساعة 12اليوم من المقرر استلام نتائج عيناتهم.

 

 

 

 

 


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