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كيف يحصل طلاب أولى ثانوى على شريحة التابلت استعداد للامتحان؟.. التعليم تجيب

السبت، 28 مارس 2020 12:31 م
كيف يحصل طلاب أولى ثانوى على شريحة التابلت استعداد للامتحان؟.. التعليم تجيب التابلت مع الطلاب
كتب محمود طه حسين

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شهدت بعض المدارس الثانوى خلال الأيام الماضية توجيه بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام لاستلام شريحة النت لتشغيل التابلت فى إطار الاستعداد للامتحان التجريبى الذى يعقد 5 إبريل المقبل، فيما انتظرت بعض المدارس الأخرى تعليمات الوزارة لتحديد شركة المحمول التى يتم تكليف الطلاب لشراء الشريحة منها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأوضحت الوزارة أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي، موضحة أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام، كما يؤدي  طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبى، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

 


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