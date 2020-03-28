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كورونا والحظر فى المقدمة.. جوجل يكشف مؤشرات بحث المصريين

السبت، 28 مارس 2020 10:31 م
كورونا والحظر فى المقدمة.. جوجل يكشف مؤشرات بحث المصريين كورونا ـ أرشيفية
كتبت : نهال طارق

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تراجعت اهتمامات مستخدمى الانترنت حوال العالم كافة أمام حالة الخوف والقلق التى تسبب فيها انتشاء وباء كورونا، لتتصدر الأخبار المتعلقة بالوباء وأعراضه وكيفية انتشاره واٍلاسباب كافة مؤشرات البحث على جوجل.

 

وكشف تقرير أصدره جوجل عن ترندات ومؤشرات البحث ، والتى كشفت حرص المصريين على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالوباء، وأسبابه ، والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها حظر التجوال وغير ذلك.

 

وارتفع البحث على فيروس كورونا باللغة الإنجليزية المؤشرات بداية من فبراير ليصل إلى القمة فى 25 مارس، أما عن المناطق الأكثر بحثاً فجاءت فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

وفى الفترة ما بين 23 فبراير وحتي 22 مارس، بحث المصريين على جوجل على "أعراض فيروس كورونا" بمعدل 23%، فيما بحثوا على "فيروس كورونا" بمعدل 23% أيضاً، مقابل "Coronavirus" بنسبة 21%، فيما بحث على "فيروس كورونا فى مصر" 11% من مستخدمى الانترنت فى مصر، و5% آخرين بحثوا على " Coronavirus in egypt" ، أما فى نهاية القائمة، فجاء البحث بواقع 1% على "ما هو فيروس كورونا".

 

وتصاعد البحث على "أعراض كورونا فيرس" ليصل إلى القمة فى التفرة ما بين 23 فبراير وحتى 21 مارس.

 

أما البحث على "" “Quarantine” أي الحجر الطبي، فتزايد فى الفترة من 23 فبراير، ليصل إلى الذروة منتصف مارس، قبل ان يتراجع نسبياً فى الأيام الأخيرة.

 

وقفزت مؤشرات البحث على حظر التجوال فى مصر فى الفترة من 13 مارس، لتصل إلى ذروتها 18 من الشهر نفسه، قبل أن يتراجع البحث فى اليومين الماضيين.

 

 


كورونا

مؤشرات جوجل

اعراض كورونا

حظر التجوال

الحجر الطبي

الحجر الصحي

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