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كورونا تظهر المعدن الحقيقى للمصريين.. سيدة تشكر سفارة مصر لدى المجر لدعم نجلها المريض

السبت، 28 مارس 2020 02:48 ص
كورونا تظهر المعدن الحقيقى للمصريين.. سيدة تشكر سفارة مصر لدى المجر لدعم نجلها المريض وزارة الخارجية
كتب: أحمد جمعة

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أشادت سيدة مصرية تدعى مها شاهين بدور القنصلية المصرية فى بودابست فى مساعدة نجلها الذى يدرس فى المجر، مشيرة إلى أن نجلها أخبرها بإصابة 13 حالة مصابة فى البلاد وكمعظم جيله تهاون فى الإرشادات اللازمة للوقاية من الفيروس.

وكتبت السيدة المصرية عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك" أن المجر علقت الدراسة لكن الطلاب تهاونوا فى التعامل مع الفيروس، ما أدى لإصابة زميل نجلها بفيروس كورونا وهو الذى ودعه الأسبوع الماضى بالأحضان.

ولفتت السيدة المصرية إلى أن الجامعة التى يدرها بها نجلها فى المجر لم تساعد نجلها بعد ظهور أعراض الحمى وآلام فى الحلق وتكسير عظام لدى نجلها، مشيرة إلى أن السفارة المصرية فى المجر ساعدتها فى متابعة حالة نجلها الصحية وقدمت له كافة سبل الدعم وعرضت عليه نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته بشكل أكبر.

وتوجهت السيدة المصرية بشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وقنصل مصر لدى بودابست، موضحة أنها لأول مرة تلجأ فيها إلى السفارة المصرية فى المجر استجابت الأخيرة لمناشدتها ووقفت إلى جانب نجلها وسط اهتمام كبير من جانبها.


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