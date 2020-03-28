قيس سعيد يبحث مع أمير الكويت انتشار كورونا

وكالات

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سبل مكافحة جائحة كورونا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، امس الجمعة: "أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 27 مارس 2020 مكالمة هاتفية مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضافت الرئاسة: "تناولت هذه المكالمة العلاقات الأخوية بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت، كما تم التطرق بالخصوص إلى ضرورة مواجهة جائحة كورونا التي تعيشها الإنسانية جمعاء في إطار أممي حتى تتوحد الجهود ويتم القضاء على هذا الخطر الذي تفشى في كل أنحاء العالم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.