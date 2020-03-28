اليوم السابع
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فيديو.. حملات تطوعية فى حى السيدة زينب لتطهر وتعقيم المحال ضد كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:03 م
فيديو.. حملات تطوعية فى حى السيدة زينب لتطهر وتعقيم المحال ضد كورونا حملات تطوعية فى حى السيدة زينب لتطهر وتعقيم المحال ضد كورونا
كتب سيد الخلفاوى – تصوير ماهر إسكندر

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قاد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، حملات لتعقيم وتطهير جميع المنشآت والمصالح الحكومية على مستوى نطاق السيدة زينب وخارج نطاق الحى لعدد من المؤسسات الحكومية، وذلك بشكل تطوعى بالمشاركة مع عدد من الشباب، للوقاية من فيروس كورونا.

 وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ"اليوم السابع"، أنه دعا الشباب إلى التطوع فى حملات التعقيم، ووجد إقبالا كبيرا منهم، فتم تعقيم المؤسسات والشوارع داخل الحى وخارجه، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 ووجه الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب أجهزته المعاونة بالاشتراك مع مأمور قسم شرطة السيدة زينب العميد محمد مصطفى، وقائد شرطة المرافق بالحى النقيب حسن محمد، وأكد مهران أن الحملة تعقم كل المؤسسات الحيوية والمنشآت الحكوميه والخاصة، وتواصل تقديم المساعدات للأحياء المجاورة لنا، وأيضا تقديم المساعدات لحى السيدة فى إطار التعاون المشترك وتابع "مهران": كلنا رجل واحد مع الدولة فى مواجهة مخاطر الدولة من الفيروس، كما عقم مسئولو الحى المساجد والكنائس والمدارس وقسم السيدة زينب ونقطة الشرطة والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات المحلية وإدارات التموين والصحة والإسكان والتعليم والرى والزراعة وغيرها من الإدارات الحكومية الأخرى، ومن مختلف المؤسسات الحكومية، وفقاً للإجراءات التى نصت عليها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنعا لانتشاره.

 وطبقاً لتعليمات محافظ القاهرة، قام "مهران" بمشاركة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومدير فرع الهيئة المهندس محمد عرفة، بتوزيع كمامات وقفازات وأحذية وسترات فسفورية (فيستات فسفورية)، على عمال هيئة النظافة بالسيدة زينب وذلك لمواجهة فيروس” كورونا المستجد”، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء وحفاظاً على صحة العمال مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين مع عمل حملات ليلية والتزام اصحاب المحلات بقرار الغلق إلى جانب غلق الكافيهات التى يتواجد بها شيشة للتدخين.

 

تطهر وتعقيم المحال ضد كورونا (4)
 
تطهر وتعقيم المحال ضد كورونا (5)
 
تطهر وتعقيم المحال ضد كورونا (6)
 
تطهر وتعقيم المحال ضد كورونا (2)
 
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تطهر وتعقيم المحال ضد كورونا (3)
 

السيدة زينب

تعقيم المحلات

تطهير

كورونا

فيروس كوورنا

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