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فيديو.. بوابات نادى الزمالك ترفع شعار" الإغلاق الكلى".. ومحلات تخالف القرار

السبت، 28 مارس 2020 10:59 ص
فيديو.. بوابات نادى الزمالك ترفع شعار" الإغلاق الكلى".. ومحلات تخالف القرار نادى الزمالك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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فى مشهد لم يتكرر كثيراً، ظهرت بوابة نادى الزمالك مغلقة أمام الأعضاء، النادى الذى ظل طيلة السنوات الماضية يفتح أبوابه أمام الجماهير والأعضاء، شهد إغلاق كلى تنفيذا لقرار إغلاق النوادى والصالات والمحلات التجارية والأسواق، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كرورنا.

وفى ذات السياق شهدت أغلب المحال التجارية والمولات والمطاعم اليوم السبت لأول مرة إغلاقاً كلياً، على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما رصدت عدسة "اليوم السابع" مخالفة بعض المحالات لقرار الغلق بالمهندسين، بفتح أبوابها أمام المواطنين.

 

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى، توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

 

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

 

 

 

 


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