اليوم السابع
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فض سوقين فى الشرقية تنفيذا لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 06:07 م
فض سوقين فى الشرقية تنفيذا لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا فض سوق فى الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قام محمد عيد محسوب رئيس الوحدة المحلية بمنشأة رضوان بفض سوق قرية منشأة رضوان وكذلك فض سوق قرية المشاعلة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات المهندس وجيه صدقي أحمد رئيس مركز ومدينة أبوكبير

 وجرى الفض للسوق وترك الباعة السوق بعدما حملوا بضاعتهم على عربات وسيارات نقل تنفيذًا لقرار منع الأسواق الشعبية والأسبوعية والسويقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد

وقام رئيس الوحدة بتنظيف طريق ومدخل وشوارع قرية نزلة خيال من أمام الوحدة الصحية والمدرسة وكذلك الشوارع الداخلية وتم تمهيد الطريق لتيسير حركة المارة فى الطريق وفتحه للمارة وجارى استكمال باقي الأعمال

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

التجار يحملون بضاعتهم
 
 
التجار يرفعون البضائع
 
 
 
التجار يغادرون السوق

 


محافظة الشرقيه

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