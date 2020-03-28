اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة نقادة فى قنا

السبت، 28 مارس 2020 05:37 م
فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة نقادة فى قنا انقطاع الكهرباء - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نقادة محافظة قنا أنه نظرا لقيام هندسة كهرباء نقادة بأعمال الصيانة بمحطة محولات نقادة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق الآتية:دنفيق الجديدة، الحرازات، العربات، كوم الضبع، الشيخ علي، طوخ، وذلك غدا الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة  .
 
وعقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة لمحطة رفع صرف صحى البرابرة بمدينة قوص ومواطن تقدم الشكوى بهدف تذليل معوقات تشغيل المحطة .
 
وأكد الداودى أنه تم الاتفاق على تشغيل المحطة بعد أسبوعين من الآن، حيث تم تكليف الشركة المنفذة بتوفير مولد كهرباء، كما تم توجيه مسئولى شركة المياه ببدء إجراءات استلام شبكات الانحدار الخاصة بالمحطة، مؤكدا أهمية التفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وإيجاد الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطنون باهتمام أجهزة المحافظة بمشاكلهم والعمل على حلها وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
 
كما صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق السياحى قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 6 كم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور  كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، والمهندس زكريا عبدالحميد وكيل وزارة الكهرباء بقنا ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى.
 
وأكد الداودى خلال الاجتماع أنه تم حل كافة المعوقات التى تسببت في توقف أعمال تنفيذ انارة الطريق وتم تكليف مسئولى قطاع كهرباء قنا ببدء التنفيذ بدءا من الغد، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل الى 5 ملايين و160 ألف جنيه، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمرتادى هذا الطريق من المواطنين والسائحين.
 
فى سياق آخر قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، اليوم السبت، إغلاق مراكز خدمة العملاء في الفترة من 2 من شهر أبريل، وحتى 30 من شهر أبريل المقبل، وذلك في مختلف أنحاء فروع الشركة بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا.
 
وأهابت الشركة برئاسة المهندس محمد جلال عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بقنا، والعضو المنتدب، فى بيان إعلامي، العملاء أصحاب العدادات مسبقة الدفع بشحن الكارت الخاص بالعداد بما يتناسب مع مدة توقف مراكز خدمة العملاء فى الفترة من 2 أبريل حتى 30 أبريل طبقا لمنشور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رقم 2 لسنة 2020 المرفق.

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