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فرنسا تعلن وفاة 319 شخصا وارتفاع حصيلة المصابين بكورونا لـ37575

السبت، 28 مارس 2020 08:56 م
فرنسا تعلن وفاة 319 شخصا وارتفاع حصيلة المصابين بكورونا لـ37575 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الصحة الفرنسية تسجيل 319 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،  ليرتفع الإجمالي إلى 2314 حالة وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 37575، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك قال وزير الصحة الفرنسي، إنه طلب مليار كمامة طبية من الصين لمواجهة فيروس كورونا.

وتخطط فرنسا لتكثيف الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا الذى انتشر فيها وخلف آلاف الإصابات والوفيات، وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون، "إن فرنسا ستبدأ من الأسبوع المقبل في تكثيف الاختبارات الخاصة بالفيروس كورونا".

وأوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون، أنه من الصعب التخمين وإطلاق تقدير للموقف في الوقت الحالي حيث إن المصابين اليوم هم من ظهرت عليهم الأعراض قبل فرض العزل الصحي المنزلي".

وأضاف، "في الوقت الحالي قل الاتحتكاك والاتصال ما بين الأفراد، حيث باتوا لا يخرجون إلا نادرا ومن ثم توجد حالات عدوى قليلة، فنأمل فعلا أن يقل عدد المرضى الأسبوع القادم ويقل في الوقت نفسه عدد من يتوجهون إلى المستشفيات".

وتشمل الأرقام الأخيرة عدد الأشخاص الذين توفوا جراء مرض كوفيد 19 في المستشفيات فقط وليس في دور المسنين لذا فمن المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى من الإجمالي الرسمي البالغ 1696.


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