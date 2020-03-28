اليوم السابع
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غلق 616 قاعة ومركز تعليم و1040مقهي ومصادرة 5263 شيشة خلال 8 أيام بالقليوبية

السبت، 28 مارس 2020 11:05 ص
غلق 616 قاعة ومركز تعليم و1040مقهي ومصادرة 5263 شيشة خلال 8 أيام بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد، ومنذ أن صدر القرار فقد قامت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتكاتف والتنسيق مع اجهزة الشرطة المختلفة لتنفيذ الإجراءات حماية لأرواح المواطنين وحرصا علي صحتهم حيث شنت المحافظة بدعم من الشرطة بشكل يومي علي مدار الأيام الماضية حملات مكثفة علي الأماكن والأنشطة التي تم حظرها.

 وأسفرت الحملات خلال الفترة من 18 مارس إلي 26 مارس الجاري، عن غلق 1040 مقهي ومصادرة 5263 شيشة وغلق 112 قاعة أفراح و غلق 504 مركز تعليمي وغلق 95 سوق وتطهير 95 مبني إداري.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى حملاتها لضبط المخالفين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرارات الدولة.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن ، ويتوجه بالشكر لمواطنى المحافظة لالتزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر .

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات.


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فيروس كورونا

حظر التجوال

محال القليوبية

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