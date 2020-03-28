غلق وتشميع محلات تجارية مخالفة فى تلا بالمنوفية واستمرار عمليات التطهير

المنوفية - محمد فتحى

إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات اليومية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العامة والمولات التجارية وعدم تداول الشيشة بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

خقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشن حملة أسفرت عن إزالة فورية لمقهى مخالف وكذا غلق وتشميع 3 محلات تجارية بقرية كمشيش لعدم التزامهم بمواعيد الغلق، كما تم فض سوق القرية وسوق القيثارية بمدينة تلا منعاً للتجمعات وعدم انتشار الفيروس، فضلاً عن تنفيذ إزالة فورية على مساحة 50 م تعدى على أرض زراعية بناحية كفر قرشوم التابعة للوحدة المحلية ببابل.

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية فى إطار خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى حيث تم التأكد اليوم من إخلاء السوق الأسبوعى بمدينة الباجور وعدم انتشار الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية، وكذا تطهير وتعقيم السوق واستمرار عمليات التطهير والرش بشوارع قرى ميت عفيف ومسجد الخضر وقرية شبرازنجى.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار عمليات التطهير والتعقيم بكافة مدن وقرى المحافظة مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.