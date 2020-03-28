غرفة السياحة: ميكنة خدمات الشركات واتمامها أون لاين عبر الموقع الإلكتروني

كتبت آمال رسلان

أعلنت غرفة شركات السياحة الانتهاء من تفعيل ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها لأعضائها علي الموقع الالكتروني للغرفه، وأخطرت الغرفة كافة شركات السياحة بإمكانية إتمام كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات من الغرفة اون لاين عبر الموقع الإلكتروني للغرفة دون الحاجة لحضور أى من موظفى الشركة أو ممثليها لمقر الغرفة.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ان هذه الخطوة تعد انجازا نجح مجلس الادارة في تحقيقه، لافتا إلى أن ميكنة العمل بصورة كاملة بالغرفة كان احد اهم الأهداف لمجلس الادارة الحالي والذي سعي لتحقيقه منذ اليوم الأول للمجلس.

وأشار الي أنه لتحقيق هذا الهدف استعانت الغرفة بمجموعة متميزة من خبراء التكنولوجيا سواء من جهازها الإداري أو الخبراء المشهود لهم دوليا في هذا المجال، وتم بناء قاعدة معلوماتية وتكنولوجية علي اعلي مستوي طبقا لأحدث النظم العالمية، والتي تلبي احتياجات شركات السياحة الحالية والمستقبلية لسنوات كثيرة قادمة.

وأكد الشاعر أن هذه الخطوة المهمة التي أولاها مجلس الإدارة اهتماما كبيرا، تأتي استمراراً للنهج الذى اتخذته الغرفة لميكنة كافة الإجراءات والتعاملات المختلفة مع الإدارات والأقسام بالغرفة، كما انها جاءت تماشياً مع السياسة العامة للدولة لرقمنه التعاملات مع الجمهور بمختلف أشكالها، والاتجاه العام لتطوير التعامل التكنولوجي، مما يترتب عليه سهولة ويسر إنهاء أعمال الشركات السياحة على الموقع الإلكتروني للغرفة توفيراً للوقت والجهد والمال.

وأضاف الشاعر أن العالم أجمع يتجه لمكينة كافة الأعمال، وبما ان مصر تعد أحدي الدول السياحية المهمة بالعالم، كما تعد السياحة صناعة الأمل لمصر أولا وللعاملين بها ثانيا فلم يكن متصورا ان تتخلف الغرفة عن هذا الاتجاه العالمي وتنفيذه طبقا لأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية.

وقال الشاعر أن تلك الميكنة بدأت قبل أسابيع في أحد أهم الأنشطة الجماهيرية بالغرفة التي تخص الحج والعمرة بإنشاء بوابة العمرة المصرية لميكنة كافة إجراءات تعامل المواطنين في العمرة، وتواكبا معها تم ميكنة كافة أنواع المعاملات التي تقوم بها الشركات فيما يخص العمرة لتتم ولأول مرة كافة الإجراءات اون لاين عبر موقع الغرفة دون الحاجة لحضور الموظفين.

وأضاف الشاعر أنه بعد نجاح تلك الخطوة المهمة بدأ علي الفور العمل علي ميكنة باقي الخدمات الأخرى وهو ما تم بحمد الله وجهد مجلس الإدارة والجهاز الإداري للغرفة والتي ستواصل الجهد لضمان نجاح تطبيق تلك المنظومة الرائعة لتحقيق طفرة تكنولوجية ستلحقها خطوات أخري مهمة في هذا الاتجاه .