عمدة مونتريال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

كما سبق وان أعلنت وزيرة الصحة فى مقاطعة كيبيك الكندية دانيال ماكان عن إلغاء بطولة العالم للتزحلق الفنى على الجليد التى كان مقررا أن تستضيفها مدينة مونتريال الأسبوع المقبل.
وقالت الوزيرة إن المقاطعة الناطقة بالفرنسية اتخذت منذ البداية إجراءات وقائية، حتى قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوباء عالمى.
وأضافت "يأتي بعض المشاركين من دول تنتقل فيها العدوى محليا، وتجري المباريات في مكان مغلق. هناك الآلاف من الأشخاص، وقد تم الإعلان عن وباء عالمي. وفي اعتقادنا أنه أفضل سيناريو لحماية الناس".
وتابعت كل من الهيئة الكندية والاتحاد الدولي للتزحلق الفني على الجليد عن كثب موقف السلطات الكندية والمحلية في المقاطعات حول انتشار فيروس كورونا، وهي تحترم قرار الحكومة الإقليمية في كيبيك إلغاء البطولة كما أشارت الهيئة الكندية للتزحلق الفنّي على الجليد في بيان لها.
كما أعلنت مقاطعة نوفا سكوشا عن إلغاء بطولة العالم للهوكي على الجليد للنساء التي كان مقررا انطلاقها نهاية شهر مارس الجاري.
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