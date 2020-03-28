عمدة مونتريال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

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أعلنت عمدة مدينة مونتريال الكندية، فاليري بلانت، الليلة، حالة الطوارئ المحلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بناء على طلب من وكالة الصحة العامة في مقاطعة كيبيك.

ويسمح هذا الإجراء للمدينة باتخاذ القرارات بشكل أسرع؛ لا سيما لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا كالمشردين.

وقالت عمدة مونتريال إن المدينة ليست في حجر صحي. لأن إعلان العزل من اختصاص حكومة المقاطعة، لافتة إلى إنشاء 5 مراكز استقبال مؤقتة للمشردين في غضون أيام قليلة.

ويبلغ عدد المصابين بجائحة "كوفيد-19" في مونتريال 971 حالة مؤكدة، بينما يبلغ العدد في كندا 4633 حالة مؤكدة و53 حالة وفاة.