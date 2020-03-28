اليوم السابع
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خالد صلاح
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عمدة مونتريال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:06 ص
عمدة مونتريال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا كورونا ارشيفية
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أعلنت عمدة مدينة مونتريال الكندية، فاليري بلانت، الليلة، حالة الطوارئ المحلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بناء على طلب من وكالة الصحة العامة في مقاطعة كيبيك.
ويسمح هذا الإجراء للمدينة باتخاذ القرارات بشكل أسرع؛ لا سيما لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا كالمشردين.
وقالت عمدة مونتريال إن المدينة ليست في حجر صحي. لأن إعلان العزل من اختصاص حكومة المقاطعة، لافتة إلى إنشاء 5 مراكز استقبال مؤقتة للمشردين في غضون أيام قليلة.
ويبلغ عدد المصابين بجائحة "كوفيد-19" في مونتريال 971 حالة مؤكدة، بينما يبلغ العدد في كندا 4633 حالة مؤكدة و53 حالة وفاة.
 

كما سبق وان أعلنت وزيرة الصحة فى مقاطعة كيبيك الكندية دانيال ماكان عن إلغاء بطولة العالم للتزحلق الفنى على الجليد التى كان مقررا أن تستضيفها مدينة مونتريال الأسبوع المقبل.
وقالت الوزيرة إن المقاطعة الناطقة بالفرنسية اتخذت منذ البداية إجراءات وقائية، حتى قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوباء عالمى.
وأضافت "يأتي بعض المشاركين من دول تنتقل فيها العدوى محليا، وتجري المباريات في مكان مغلق. هناك الآلاف من الأشخاص، وقد تم الإعلان عن وباء عالمي. وفي اعتقادنا أنه أفضل سيناريو لحماية الناس".
وتابعت كل من الهيئة الكندية والاتحاد الدولي للتزحلق الفني على الجليد عن كثب موقف السلطات الكندية والمحلية في المقاطعات حول انتشار فيروس كورونا، وهي تحترم قرار الحكومة الإقليمية في كيبيك إلغاء البطولة كما أشارت الهيئة الكندية للتزحلق الفنّي على الجليد في بيان لها.
كما أعلنت مقاطعة نوفا سكوشا عن إلغاء بطولة العالم للهوكي على الجليد للنساء التي كان مقررا انطلاقها نهاية شهر مارس الجاري.

 

 


مونتريال

كندا

كورونا

فيروس

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