عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 615 ألف شخص عالميا

تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) 615 ألف شخص على مستوى العالم، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد اصابات تجاوز 104 آلاف شخص.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية،أن عدد الوفيات عالميا بلغ 28 ألف حالة فيما تعافى 135 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
حالة من الارتباك الشديد تعيشه ولاية نيويورك الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد أكبر مركز اقتصادى وثقافى وأكبر بوابة للهجرة إلى أمريكا بسبب فيروس كورونا القاتل، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة، ليضرب الفيروس الولاية الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية للولايات المتحدة ليسقط منها حتى الأن ما يقرب منها 450 حالة وفاة وأكثر من 44 ألف مصاب ليكون كورونا هو الفيروس الأشد فتكا وانتشار على مدار التاريخ الأمريكى والعالم.
كما ثبُتت رسمياً 572040 إصابة فى 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشى الوباء، غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظراً إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجرى فحوصاً إلاّ للحالات التى تستوجب النقل إلى المستشفيات، أما الدول الأكثر تضرراً فهى إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
وأصبحت إسبانيا الآن نقطة ساخنة للوباء العالمى، وهو لقب خبيث انتقل من بلد إلى آخر على مدى أربعة أشهر - بدءًا من ووهان، إلى باقى مدن الصين، ثم انتقل عبر إيران وإيطاليا، بينما يتحرك غربًا، دون أن نعرف من سيكون التالى الذى يحمل هذا اللقب، والذى لا يتمنى بالتأكيد رئيس بيلاروسيا أن تحمله بلاده فى المستقبل القريب.
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