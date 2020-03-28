عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا يصل إلى 235

قالت وزارة الصحة العامة فى سويسرا اليوم السبت إن إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 235 ارتفاعا من 197 أمس الجمعة.
وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضا إلى 13213 من 12161 يوم الجمعة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.
وكشفت دراسة صادرة عن المعهد التقنى الفيدرالى العالى فى زيورخ، أن أسرّة العناية المركزة فى سويسرا ستنفد بحلول الثانى من أبريل المقبل، نتيجة سرعة الانتشار الحالية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووفقا لموقع الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تظهر الدراسة أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى ألف سرير إضافى لتغطية احتياجات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الحالى للأسرة المتوفرة فى وحدات العناية المركزة، والمقدر بـ 979 سرير، وعدد الوفيات الناجم عن مرض كوفيد – 19.
وأشار فان بويكل، إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء ابتداء من ذلك التاريخ للحيلولة دون ذلك، فربما يكون هناك نقص بـ 86 سريرًا فى زيورخ، كما سيكون هناك نقص أيضًا فى كل من برن وسولوتورن. وأضاف أن الوضع ربما يتّسم بقدر أكبر من السوء فى كانتون فاليه، مع احتمال تسجيل أكثر من 250 حالة زائدة، أو ألف حالة إضافية فى مجمل سويسرا.
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