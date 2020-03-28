عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا يصل إلى 235

رويترز

قالت وزارة الصحة العامة فى سويسرا اليوم السبت إن إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 235 ارتفاعا من 197 أمس الجمعة.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضا إلى 13213 من 12161 يوم الجمعة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.

وكشفت دراسة صادرة عن المعهد التقنى الفيدرالى العالى فى زيورخ، أن أسرّة العناية المركزة فى سويسرا ستنفد بحلول الثانى من أبريل المقبل، نتيجة سرعة الانتشار الحالية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".