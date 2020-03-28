اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:33 م
خالد صلاح
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عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا يصل إلى 235

السبت، 28 مارس 2020 02:45 م
عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا يصل إلى 235 كورونا فى سويسرا
رويترز

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قالت وزارة الصحة العامة فى سويسرا اليوم السبت إن إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 235 ارتفاعا من 197 أمس الجمعة.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضا إلى 13213 من 12161 يوم الجمعة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.

وكشفت دراسة صادرة عن المعهد التقنى الفيدرالى العالى فى زيورخ، أن أسرّة العناية المركزة فى سويسرا ستنفد بحلول الثانى من أبريل المقبل، نتيجة سرعة الانتشار الحالية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لموقع الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تظهر الدراسة أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى ألف سرير إضافى لتغطية احتياجات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الحالى للأسرة المتوفرة فى وحدات العناية المركزة، والمقدر بـ 979 سرير، وعدد الوفيات الناجم عن مرض كوفيد – 19.

من جانبه، قال توماس فان بويكل، عضو قسم علوم النظم البيئية فى المعهد، الذى شارك فى تأليف الدراسة: "يشير تقريرنا الأخير إلى أن النظام الصحى اقترب من مرحلة التشبع، وذلك بناءً على البيانات المتاحة".

وأشار فان بويكل، إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء ابتداء من ذلك التاريخ للحيلولة دون ذلك، فربما يكون هناك نقص بـ 86 سريرًا فى زيورخ، كما سيكون هناك نقص أيضًا فى كل من برن وسولوتورن. وأضاف أن الوضع ربما يتّسم بقدر أكبر من السوء فى كانتون فاليه، مع احتمال تسجيل أكثر من 250 حالة زائدة، أو ألف حالة إضافية فى مجمل سويسرا.

 
 
 
 

 


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كورونا فى سويسرا

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