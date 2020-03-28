اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج .. رياح مثيرة للأتربة .. والسعودية 35 درجة مئوية

السبت، 28 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج .. رياح مثيرة للأتربة .. والسعودية 35 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشتد وتيرة هطول الأمطار مع ساعات نهار السبت وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل العاصمة أبو ظبي و مدينتي دبي و الشارقة بالإضافة لعموم المنطقة الداخلية و السواحل المطلة على خليج عمان.

 

الكويت 29 درجة مئوية

 

نهارًا  دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

 

ليلًا  مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

 

 

الإمارات 33 درجة مئوية

 

تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت تجلب معها زخات الامطار الرعدية على عموم مناطق الامارات

تشتد وتيرة هطول الأمطار مع ساعات نهار السبت وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل العاصمة أبو ظبي و مدينتي دبي و الشارقة بالإضافة لعموم المنطقة الداخلية و السواحل المطلة على خليج عمان.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة و الغبار تعمل على تدني الرؤية الافقية

 

 

السعودية 35 درجة مئوية

 

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الرياض يوم السبت

 

ويُتوقع أن تتكاثر السحب العالية والمتوسطة في سماء العاصمة الرياض وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر بين الحين والآخر، تكون خفيفة في مجملها، وقد ترافق بحدوث البرق والرعد أحيانا، على أن تستمر فرص الأمطار حتى فجر يوم الأحد والله أعلم.

 

 وتهب على الرياض خلال ساعات النهار رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، يتوقع أن تتسبب باثارة الأتربة والغبار بشكل لافت، ما يعمل على تدني ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب زيدة تركيز الغبار في الأجواء.

 

 

 

 

 

 

 

 


الكويت

السعودية

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة