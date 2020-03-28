طقس الخليج .. رياح مثيرة للأتربة .. والسعودية 35 درجة مئوية

وكالات

تشتد وتيرة هطول الأمطار مع ساعات نهار السبت وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل العاصمة أبو ظبي و مدينتي دبي و الشارقة بالإضافة لعموم المنطقة الداخلية و السواحل المطلة على خليج عمان.

الكويت 29 درجة مئوية

نهارًا دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الإمارات 33 درجة مئوية

تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت تجلب معها زخات الامطار الرعدية على عموم مناطق الامارات.

تشتد وتيرة هطول الأمطار مع ساعات نهار السبت وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل العاصمة أبو ظبي و مدينتي دبي و الشارقة بالإضافة لعموم المنطقة الداخلية و السواحل المطلة على خليج عمان.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة و الغبار تعمل على تدني الرؤية الافقية.

السعودية 35 درجة مئوية

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الرياض يوم السبت

ويُتوقع أن تتكاثر السحب العالية والمتوسطة في سماء العاصمة الرياض وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر بين الحين والآخر، تكون خفيفة في مجملها، وقد ترافق بحدوث البرق والرعد أحيانا، على أن تستمر فرص الأمطار حتى فجر يوم الأحد والله أعلم.

وتهب على الرياض خلال ساعات النهار رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، يتوقع أن تتسبب باثارة الأتربة والغبار بشكل لافت، ما يعمل على تدني ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب زيدة تركيز الغبار في الأجواء.