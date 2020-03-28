اليوم السابع
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طرح 25 طن لحوم طازجة ومجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى يوميا

السبت، 28 مارس 2020 10:37 ص
طرح 25 طن لحوم طازجة ومجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى يوميا الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تطرح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة تقرب من 25 طن فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى، وكذلك توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية كما تقوم الشركة العامة للجملة بتوفير المنتجات فى محافظات الوجه البحرى.
 
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.
 
وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.
 
وأوضح المصيلحى، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناءً على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ
 
 
 

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