رويترز

قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم السبت إن الحركة لن تتفاوض مع الفريق الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، في انتكاسة محتملة للخطوات المقبلة من عملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن الحركة ترفض التفاوض مع الفريق لأنه لم يتم اختياره بطريقة تشمل "جميع الفصائل الأفغانية".

كانت الحكومة الأفغانية أعلنت عن تشكيل فريق في وقت متأخر من يوم الخميس وهو الأمر الذي أشاد به المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ووصفه بأنه "شامل".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد بحث مع الزعيم السياسى لحركة طالبان، الملا عبد الغنى بارادار، التنفيذ الأفضل لاتفاق السلام، والتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع السياسى المستقبلى والسلام الدائم ووقف إطلاق النار، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع الزعيم السياسي لطالبان، فى كابول وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، الثلاثاء الماضى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قال بومبيو "إن واشنطن مستعدة لزيادة تخفيض مساعداتها لأفغانستان بمقدار مليار دولار إضافية العام المقبل".

وكان مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، قال فى مؤتمر صحفى ، إن واشنطن ستنفذ "انسحابا مشروطا" لقواتها من أفغانستان بمقتضى الاتفاق الموقع مع طالبان.