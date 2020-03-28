اليوم السابع
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ضبط 9 متهمين بحوزتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة خلال حملة أمنية بأسوان

السبت، 28 مارس 2020 11:05 ص
ضبط 9 متهمين بحوزتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة خلال حملة أمنية بأسوان مخدرات - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة من ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 10 كيلو جرام، فى إطار توجيهات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، لمدير إدارة البحث الجنائى للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 734  حكماً، على النحو التالى: 142 حكم حبس جزئى و30 حكم حبس مستأنف و369 أحكام غرامات و 189 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة المقدم إسلام ياسين، تم ضبط 15 قضية تموينية شملت 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، برئاسة العقيد محمد زردق، تم ضبط 124 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحرير  17 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 22 مخالفة، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 45  مخالفة متنوعة.

وفى سياق آخر، شهد طريق بلانة نصر النوبة بمحافظة أسوان أمس حادث سير أسفر عن مصرع سائق، حيث تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلانة دائرة المركز وأسفر عن حالة وفاة  وإصابة شخص .

 ووجه اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسوان بانتقال المأمور وضباط المباحث لموقع الحادث وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل (بدون لوحات ) قيادة " ع .ج" سائق ومقيم دائرة مركز شرطة نصر النوبة قادماً من مزلقان بلانة تجاه نصر النوبة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى الى  اصطدامها بمقدمة سيارة نقل  من الجهة اليسرى قيادة " ع. ا" سائق ومقيم كفر الشيخ حال قدومها من الاتجاه المقابل نتج عن ذلك انقلاب السيارة الثانية وحدوث تلفيات بالسيارتين .


 


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