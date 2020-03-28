صور.. وكيل تموين الإسكندرية يتفقد المخابز والأسواق.. ويؤكد: تعمل بإنتظام

الإسكندرية - جاكلين منير

قام اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، بعدة جولات على المخابز البلدية والسوبر ماركت والبقالة وأسواق الخضر والفاكهة والمجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ، وذلك للاطئمنان على سير عملية إنتاج وصرف الخبز وعدم وجود إزدحام أو تكدس .

وأكد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ، على أن المخابز تعمل بإنتظام وعلى توافر السلع الغذائية بالأسواق وأعلان الاسعار عليها لعدم استغلال المواطنين ، كما تحدث مع التجار والمواطنين وأوضح أن مصر تحتاج إلى مساعدة أبنائها كلا فى موقعه ونحن متواجدين فى موقعنا لتوفير جميع احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية .

وأكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على أن رغيف الخبز حق لكل مواطن وواجبنا توفيره أيا كانت الظروف فلا داعى للقلق والتكالب على الشراء من المخابز ورصيدنا من الدقيق متوفر والمخابز تعمل فى ظل الظروف الحالية بكامل طاقتها ولن يعطل العمل فى المخابز تحت اى ظرف من الظروف .

وقال محمد سعدالله :" نحن مهمتنا توفيره لكم لذلك يرجى الشراء طبقا لاحتياجك وثق أنه فى حالة حدوث أى تقصير فى توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية سنكون نحن امامك ويقع على عاتقنا توفير الخبز والسلع الضرورية"

وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية ، المواطنين بعدم التكدس و التزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة ، مؤكدا أن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص او الإنتاج و أنه قد تم التنسيق بين المديرية و الادارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر و منعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز



حملة تموين الإسكندرية على السوبر ماركت



حملة تموين الإسكندرية على المخابز



حملة تموين الإسكندرية على الاسواق