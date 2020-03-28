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صور.. مدينة الأقصر تستكمل أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة لحماية المواطنين

السبت، 28 مارس 2020 01:26 م
صور.. مدينة الأقصر تستكمل أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة لحماية المواطنين أعمال التعقيم والتطهير بشوارع الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، اليوم السبت، العمل على قدم وساق فى التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى بحي وسط التابع لمدينة الأقصر لخدمة وحماية أرواح المواطنين من العدوى بالفيروس، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

وتواصلت الحملات فى شوارع وسط مدينة الأقصر والميادين المختلفة حيث يقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق مدينة الأقصر، لافتاً إلى أن أعمال التطهير لاقت إستحسان المواطنين بمدينة الأقصر.

وكانت قد أطلقت مساء أمس الجمعة خلال وقت حظر التجوال حملات التعقيم والتطهير بأيادى رجال مدينة الأقصر، حيث استهدفت حملة التطهير الشوارع والحواري فى (عزبة أبو زينة والجنينة والكبة ومدرسة وادي الملكات وشارع المخابرات وكنيسة السيدة العذراء وحضانة الشيخ حسين خليل والبنك الزراعي المصري وبنك مصر وشارع ايتاب ومدخل فندق إيتاب)، وذلك بالتنسيق مع مؤسستي "فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة" و"معاً لتطهير بلادنا من الفيروسات"، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أيمن حسين رئيس الحى، أن أعمال التطهير تمت اليوم بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الادارة لتطهير وتعقيم الحواري والأزقة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الجمهورية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على سلامة المواطنين، حيث قررت المحافظة مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة ، والتى تتضمن حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة لحماية المواطنين
أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة لحماية المواطنين

 

جانب من التعقيم والتطهير بمدينة الاقصر
جانب من التعقيم والتطهير بمدينة الاقصر

 

مدينة الأقصر تستكمل أعمال التطهير والتعقيم
مدينة الأقصر تستكمل أعمال التطهير والتعقيم

 


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