اليوم السابع
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صور.. محافظ سوهاج يتابع تطبيق قرارات الحظر ليومى الجمعة والسبت

السبت، 28 مارس 2020 12:42 م
صور.. محافظ سوهاج يتابع تطبيق قرارات الحظر ليومى الجمعة والسبت وقت الحظر
سوهاج - عمرو خلف

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تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج تطبيق قرار الحظر ليومى الجمعة والسبت بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا انه نفذت حملة مكبرة استهدفت المتابعة الميدانية والاطمئنان على الحالة العامة بنطاق المركز، بالإضافة إلى توعية المواطنين، موجها الشكر لأهالى جرجا على حسن تعاونهم فى تنفيذ قرارات الحظر، مشيرا إلى أنه تم الغلق الكلى لجميع المقاهى والكافتيريات والنوادى والمطاعم .

و وجه أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا الشكر لأهالى المركز على استجابتهم وتنفيذ قرار الحظر فى المواعيد المحددة، وغلق جميع المحلات والمقاهى والاسواق العشوائية، وقال لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام أن أهالى المركز استجابوا للقرار، حيث وجدت الشوارع خالية تماما من المارة بعد غلق المحلات فى المواعيد المقررة وايقاف جميع المواصلات وحركة المرور.

وأشار عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج إلى أنه فى الساعة الأولى من بدء حظر التجوال وجدت الشوارع خالية والمواطنون ملتزمون فى البيوت بكافة مناطق الحي، لافتا إلى أن الحى قام بالتنويه عن القرار من خلال سيارة تحمل مكبراً للصوت طافت شوارع الحى الرئيسية والفرعية.

وفى مركز ومدينة ساقلتة ، قال عبد المنعم على عبد القوى رئيس المركز أن جميع قرى المركز التزمت بالقرار، مشيدا بالوعى العالى لدى المواطنين، وذكر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم استهدفت المحال التجارية والحرفية والمقاهى والكافتيريات والنوادى والمطاعم بمدينة جهينة بحملات مكبرة وقرى الطليحات، وجهينة الشرقية، وعنيبس، وأسفرت الحملات عن غلق جميع المحال التجارية والحرفية،  باستثناء المخابز والسوبر ماركت ومحال البقالة والصيدليات، كما تم الغلق الكلى لجميع المقاهى والكافتيريات والنوادى والمطاعم بدائرة المركز.

وأعرب عدلى ابو عقيل رئيس مركز ومدينة طما عن شكره لشباب طما وشباب قرية العتامنة وجميع الشباب المشارك فى حملات التوعية والالتزام بالحظر، مشيرا إلى القيام بحملات مكبرة لإغلاق المحال التجارية ما عدا المخابز ومحلات البقالة والصيدليات، واثناء المرور على المحلات تم تحرير 4 محاضر لمخالفين بقرار الحظر، وذكر حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أن هناك التزام تام من المواطنين بالمركز .

وفى مركز ومدينة طهطا، لفت على محمد رفاعى رئيس المركز إلى تنفيذ حملة مسائية بدأت من 7 مساء وحتى منتصف الليل، تم خلالها التأكد من التزام المواطنين بقرارات الحظر فى المدينة، والقرى التابعة.

وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم تشميع ملعب خماسى بناحية التل الأوسط التابعة لقرية نيدة، خلال حملة مكبرة للاطمئنان على التزام الموطنين والمحال التجارية والنوادى والكافيهات بقرارات الحظر.

 

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سوهاج

محافظ سوهاج

حظر التجوال

غلق النوادى

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